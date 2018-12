Mitarbeiterin prellt HSR um 100'000 Franken

Fast vier Jahre lang blieben die Betrügereien einer heute 34-jährigen Mitarbeiterin der Hochschule für Technik (HSR) in Rapperswil-Jona unentdeckt. Mit verschiedenen Tricks betrog sie die Hochschule um fast 100'000 Franken. Mit Abstand am meisten Geld erbeutete sie, indem sie ihre Befugnis ausnutzte, im Namen der HSR bei Online-Shops Waren zu bestellen. So kaufte sie laut einem rechtskräftigen Strafbefehl im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 11. September 2017 diverse Geräte der Unterhaltungselektronik, wie Laptops.