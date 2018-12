Mit der Quartierpolizei auf Streife

Werner Langenegger und Martin Linder schreiten zum Eingang eines Hauses, das vor Weihnachtsdekorationen nur so strotzt. An den Wänden hängen LED-Ketten, auf dem Boden stehen leuchtende Weihnachtsmänner und neben dem Eingang steht ein grell funkelnder Baum. «Nachbarn haben uns gemeldet, dass sie sich an der Beleuchtung stören – besonders in der Nacht», sagt Quartierpolizist Langenegger. Das Haus leuchte laut den Nachbarn von 16 bis 20 Uhr und dann wieder von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr. «Wir probieren nun zu vermitteln», sagt sein Kollege Linder.