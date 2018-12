«Eine Band hat mich nach Gras gefragt»

Das «Rock the Ring» ist mittlerweile fest im Veranstaltungskalender der Region verankert. Dieses Jahr standen Santana, Böhse Onkelz, Bligg oder Jan Delay auf der Bühne. Züriost-Redaktor David Kilchör blickt in unserer Videoserie «Jahresrückblick» auf die vier Tage zurück und verrät, was sich Backstage so alles abgespielt hat.