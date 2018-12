Bungeejumpen auf dem Bachtel

Hinwil hat ja eigentlich alles. Grosse Firmen, ein grosses Openair, einen Bundesrat und sogar eine SP-Ortspartei gibt es in diesem «stadtlichen Dorf». Was soll man da bloss wünschen? Action! Einen offiziellen Biketrail gibt es zwar seit diesem Jahr. Aber ich würde behaupten, Hinwil ertrinkt noch nicht gerade in Adrenalin. Das könnte man aber ändern denn Hinwil hat ja neben obengenannten grossartigen Attributen noch ein weiteres: Den Bachtel. Und der Bachtel, der hat einen Bachtelturm. Der wird neuerdings als Standort einer 360-Grad-Rundumkamera genutzt. Tolle Sache. Da geht aber noch mehr: Ich wünsche Hinwil, dass man da zusätzlich runterspringen könnte. Natürlich an einem Seil befestigt. Eine Bungeejumping-Anlage auf dem Bachtelturm, das wär‘s. Sich mit dem besten Panoramablick des Oberlandes in die Tiefe stürzen, was will man mehr.

Hinwil würde von weither eigens für dieses unglaubliche Erlebnis angereisten Adrenalin-Touristen profitieren. Im Hirschen sässen die dann, würden mit glänzigen Äuglein einen gemischten Salat essen und würden ganz baff vom Sprung noch nicht viel sprechen können. Dafür würden die Touristen später ihren Freunden vom Hinwiler Erlebnis erzählen und die Freunde kämen in Scharen und der Hirschen müsste so viele gemischte Salate produzieren, dass der neue Pächter vielleicht gleich ein bisschen überfordert wäre. Das wäre aber nicht weiter schlimm, denn der Mensch wächst ja mit der Herausforderung. Deshalb würde aus dem künftigen Hirschen-Chef in kürzester Zeit ein Spitzengastronom, was wiederum noch mehr Gäste anziehen würde. Kritiker würden Dinge schreiben wie: «Die perfekte Balance zwischen Tradition und Moderne: die gutbürgerliche Küche wird in Hinwil neu erfunden.»

Weil der Hirschen-Koch der Gemeinde so dankbar wäre, für die grossartige Chance die er bekommen hat, würde er an einer Gemeindeversammlung Kostproben seiner Arbeit an alle Teilnehmer aushändigen. Von da an wäre der Hirschensaal an jeder Gemeindeversammlung rappelvoll, Hinwil könnte sich als politisch interessiertester Ort des Oberlandes rühmen. Die NZZ würde Artikel schreiben und fragen: «Was macht diese Gemeinde richtig?» Gemeindeschreiber Roger Winter dürfte verlautbaren lassen: «Wir sind sehr stolz darauf, wie hervorragend bei uns die direkte Demokratie funktioniert.» Es wäre grossartig und all dies wäre möglich, wenn man auf dem Bachtel eine Bungeejumping-Anlage installieren würde. Einzig die Parkplatzsuche wäre von da an ein einziges Ärgernis, das muss ich zugeben. Es wäre die Kehrseite einer sonst wunderbar glänzenden Medaille.