Mangoketchup und Schoggisalz aus heimischer Küche

Mit Gewürzen und Kräutern zu experimentieren ist schon lange die Leidenschaft von Andrea Campos. Nun will die Volketswilerin ihr Hobby in ein kleines Geschäft umwandeln. «Alle sprechen immer davon, ihre Leidenschaft mehr ausleben zu wollen, aber kaum jemand macht es», sagt die 39-Jährige. Sie hat ihre Chance gepackt, als sie mit ihren beiden Kindern von Kindhausen nach Volketswil gezogen ist und am neuen Ort die Möglichkeit hatte, einen Hobbyraum zu mieten.

Haltbarkeit prüfen