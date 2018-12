Ein gar nicht so alter Brauch

Hansruedi Burri aus Turbenthal verkauft dieses Jahr wieder Christbäume auf dem Gemeindehausplatz. «Die Bäume auf dem Markt sind zwischen acht und zehn Jahren alt», erzählt der Landwirt. So lange dauert es, bis aus dem Samen ein eineinhalb bis zwei Meter hoher Baum wird.

Burri hat das Christbaumgeschäft von seinem Vater übernommen. Dieser fing bereits vor über 50 Jahren mit der Zucht und dem Verkauf von Weihnachtsbäumen an. So freut es ihn besonders, dass die Bäume, die er heute pflanzt, eines Tages von seinem Sohn geerntet werden, wenn er selber in Pension ist.