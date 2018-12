40 Jahre Exil im Zürcher Oberland

Der Sarganserländerverein feierte sein Jubiläum am 9. Dezember am selben Ort, an dem vor 40 Jahren alles begann: in der «Schifflände» in Maur. «Der damalige Besitzer kam aus Quinten am Walensee. Darum hat sich das so ergeben», sagt der 85-jährige Ferdi Zogg, Präsident des Sarganserländervereins. Wie so viele musste Zogg in den Sechzigerjahren das Sarganserland aus wirtschaftlichen Gründen verlassen.