Wird das Projekt Uster West abgeblasen?

Jetzt ist es definitiv: So bald wird keine Umfahrungsstrasse gebaut, die das Ustermer Stadtzentrum vom Durchgangsverkehr entlasten und Rückstaus an Bahnübergängen vermeiden soll. Die unendliche Geschichte von Uster West geht weiter, das Strassenprojekt verzögert sich auf unbestimmte Zeit.

Grund dafür: Die Baudirektion des Kantons Zürich hat sich entschieden, einen Entscheid des Baurekursgerichtes nicht weiter zu ziehen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der Kanton akzeptiert damit, dass er den Naturschutz rund um das Werriker- und das Glattenriet sowie die Brandschänki in Uster noch einmal überarbeiten muss.

Fehlende Pufferzonen

Private und Verbände hatten gegen die Festsetzung der Schutzgebiete durch den Kanton letztes Jahr Rekurs eingelegt – und im November Recht bekommen. Sie hatten insbesondere bemängelt, dass keine Pufferzonen festgesetzt worden seien, um die Moorgebiete vor Schadstoffen zu schützen.

Was die Anpassungen der Schutzverordnung, die die Baudirektion nun ausarbeiten wird, für das Strassenprojekt Uster West genau bedeuten, sei zum heutigen Zeitpunkt offen, schreibt der Kanton. Er werde in den nächsten Wochen «die möglichen Auswirkungen und Projektrisiken des Gerichtsentscheids» vertieft prüfen. Dabei werde auch die Stadt Uster mit einbezogen.

Anfang 2019 will man entscheiden, «ob und in welcher Form es mit dem Strassenprojekt weitergeht», heisst es in der Mitteilung. Daraus ist zu schliessen: Die unendliche Geschichte von Uster West könnte gar zu einem abrupten Ende kommen – wenn sich der Kanton nämlich entscheiden sollte, gar nichts zu bauen