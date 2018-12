Schluss mit dem unsäglichen Interpellationen-Irrsinn

Mittel gegen Vorstossflut

Was das mit Debatten zu Verkehrsbaulinien, Fruchtfolgeflächen, Gestaltungsplänen und Rahmenkrediten zu tun hat? Wenn ich daran denke, wie viele Vorstösse in letzter Zeit eingereicht wurden, kommt mir manchmal die Idee, dass es für das Ratspräsidium echt praktisch wäre, wenn es solche drastischen Mittel hätte, um den Interpellationen-Irrsinn einzudämmen.

Es ist schon ziemlich unsäglich, wie oft sich eifrige Gemeinderäte dieses politischen Werkzeuges schamlos bedienen. Nur schon der Zusatzaufwand, den sie der tüchtigen Stadtverwaltung damit bescheren. Auch aus Ratskreisen wird die Häufung an Vorstössen immer wieder kritisiert.

Sanktionen wie bei «Feuerball» könnten bestimmt auch aufmüpfigen Parlamentariern ihren Vorstossfetisch austreiben. Freilich braucht es dafür keinen Elektroschock. Das geht vielleicht bei Bond-Bösewichten, wäre für die Kommunalpolitiker jedoch zu brutal. Ein Kuhdraht würde da vielleicht auch reichen.

Macht dem Bock

Eine andere Option wären automatische Falltüren unter den Stühlen. Ist bezüglich Interpellationen ein kritisches Momentum erreicht, wird der schuldige Gemeinderat, wie beim guten, alten «Schiffliversenken», eine Etage tiefer verfrachtet und darf dort nachsitzen, bis der Vorstoss zurückgezogen wird. Deshalb, liebes Christkind, lasse du diesen Wunsch doch Realität werden – mehrheitsfähig wäre ein solches System im Grossen Gemeinderat nämlich kaum.

Doch wer würde über Sinn und Unsinn eines Begehrens entscheiden? Natürlich ganz pragmatisch, demokratisch das dreiköpfige Ratspräsidium. In diesem sind in Illnau-Effretikon mit der SP, der FDP und der SVP aktuell die drei grössten Fraktionen vertreten. Und weil es natürlich sein könnte, dass der Sozialdemokrat liebend gerne einen SVPler versenken würde und umgekehrt, ist der grosse rote Buzzer so konstruiert, dass er immer nur vom ganzen Bock gleichzeitig betätigt werden kann. Für die wichtigen Entscheidungen muss ein Konsens her. Richtig ausgeklügelt halt dieses System. Fast wie so ein Richtplan.