Russikon verwandelt sich in einen Zirkus

In einem halben Jahr verwandelt sich Russikon in einen grossen Zirkus. Hunderte Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Primarschule Russikon und Madetswil werden ihre einstudierten Kunststücke präsentieren, das Schulareal verwandelt sich in einen grossen Zirkus und eine Wirtschaft verköstigt die Schaulustigen. Ein Anlass nicht nur für die Schule sondern für das ganze Dorf.

Doch momentan liegt das noch alles in ferner Zukunft. Karin Frischkopf (FDP) von der Russiker Schulbehörde sitzt im Lehrerzimmer und erzählt lebhaft von der bisherigen Planung. Ihr gegenüber sitzt die Projektleiterin, Marianne Weiss.

«Der Auftritt der Kinder steht im Vordergrund»

Marianne Weiss, Projektleiterin

Dank eifrigen Helfern findet in Russikon alle drei Jahre eine grosse Projektwoche statt. «Woran erinnert man sich aus seiner Schulzeit?», fragt Karin Frischkopf und gibt gleich selber die Antwort: «Schulreisen, Klassenlager und vor allem Projektwochen.» Das Lehrerzimmer füllt sich langsam. Lehrerinnen erinnern sich an die vergangenen Projektwochen: Vor drei Jahren führte man einen Weihnachtsmarkt durch, vor sechs Jahren wurde das Projektthema «Dorf» behandelt und das Thema «Weltreise» liegt schon neun Jahre zurück.

Man habe verschiedene Organisatoren angeschaut, berichten Frischkopf und Weiss. Das Konzept des Circus Luna sei am überzeugendsten gewesen. Warum? Marianne Weiss: «Beim Circus Luna steht der Auftritt der Kinder in der Manege im Vordergrund.» Die Referenzliste wurde überprüft und man hat gute Feedbacks erhalten. Beim Anbieter handelt es sich um eine Firma im Bereich der Zirkuspädagogik. Dazu kommt, dass Circus Luna mit einem Zeltvermieter arbeitet, der Platz für 500 Besucher schaffen kann. Kein schlechtes Argument bei 450 Kindern.

Nichts wird dem Zufall überlassen

Die beiden Frauen erwähnen im Gespräch deutlich, dass die ganze Organisation auf breiten Schultern getragen wird. Nebst sieben Lehrpersonen, Marianne Weiss und Karin Frischkopf haben sich vor allem zwei Mütter engagiert. Weiss schwärmt: «Die beiden Frauen geben sich voll rein.» Eine habe bereits ein Gastrokonzept ausgearbeitet.