Jetzt liegt der erste Gestaltungsplan vor

3000 Quadratmeter Gewerbefläche, 60 Wohnungen, 5 Geschosse: Es sind stolze Dimensionen, die auf den Gebiet am Rosenweg zwischen den Bahngeleisen und der Florastrasse realisiert werden sollen. Das Projekt Rosenhof ist Teil des Masterplans, den der Stadtrat für das insgesamt 35’000 Quadratmeter grosse Areal östlich des Bahnhofes vorsieht. Darin sind fünf Baufelder an der Brandriet- und Rütlistrasse definiert. Alle liegen in der Zentrumszone. Ziel ist ein urbaner Stadtteil mit Blockrandbebauungen, Strassenräumen, Plätzen, Quergassen und Innenhöfen.