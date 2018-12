Fall des Kollbrunner Posträubers weiterhin offen

Im Juli 2017 hatte ein Portugiese die Post Kollbrunn mit einer echt wirkenden Wasserpistole überfallen und rund 2000 Franken erbeutet. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Portugiesen unter anderem einen Landesverweis, weil er eine Katalog-Straftat begangen hatte, die gemäss Umsetzung der von Volk und Ständen angenommenen Ausschaffungsinitiative zu einem Landesverweis führt.

Das Bezirksgericht Winterthur lehnte die Abschiebung in seinem Urteil im Frühling dieses Jahres jedoch ab. Es argumentierte, dass der Portugiese aufgrund des Freizügigkeitsabkommen mit der EU (FZA) nicht ausgeschafft werden könne und stufte das FZA höher ein als das Landesrecht in Form der umgesetzten Ausschaffungsinitiative. Die Staatsanwaltschaft hielt an ihrer Forderung fest und zog den Fall daraufhin ans Zürcher Obergericht weiter (wir berichteten).

Umstritten in der Rechtslehre

Kürzlich publizierte das Bundesgericht nun zwei Urteile, in denen es auch um das Verhältnis von FZA und Strafrecht - konkret die Gesetzgebung zum Landesverweis - geht und die beide vorinstanzlich vor dem Obergericht des Kantons Zürich verhandelt wurden. Ein Urteil befasste sich mit einem im Sommer 2017 wegen Angriffs schuldig gesprochenen Deutschen. Das Bezirksgericht Winterthur forderte einen Landesverweis für ihn, das Zürcher Obergericht nahm diesen zurück. Es stufte in seinem Entscheid das Freizügigkeitsabkommen mit der EU höher ein als das Landesrecht in Form der umgesetzten Ausschaffungsinitiative.

Dabei bezog es sich in seiner Argumentation auf das Bundesgericht. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung geht grundsätzlich die völkerrechtliche Verpflichtung vor, ausser der Gesetzgeber wollte bewusst gegen das Völkerrecht verstossen, hat die damit verbundenen Folgen besprochen und nahm diese in Kauf. Gemäss Bundesgericht greift diese Ausnahme jedoch nicht, wenn es sich um völkerrechtliche Bestimmungen handelt, die dem Schutz der Menschenrechte oder der Gewährleistung der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU/EFTA dienen. Ob das höchste Gericht mit dieser Erwägung zur Personenfreizügigkeit aber eine verbindliche Rechtsauffassung äusserte oder ob es sich mehr um eine Nebenbemerkung handelte, ist in der Rechtslehre bis heute umstritten.

Hohe Wellen im Abstimmungskampf geworfen

Das entsprechende Urteil des Zürcher Obergerichts schlug hohe Wellen. Unter anderem wurde es auch im Abstimmungskampf um die Selbstbestimmungsinitiative immer wieder zitiert. Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich zog den Fall des Deutschen jedenfalls vor Bundesgericht und wollte eine Klärung. Vielerorts erhoffte man sich einen Grundsatzentscheid zum Verhältnis von FZA und Strafrecht.

Wie dem kürzlich publizierten Urteil des Bundesgerichts zu entnehmen ist, kam dieses zwar zum Schluss, dass das Obergericht zu Unrecht entschieden habe, dass das FZA im Falle des Deutschen einen Landesverweis verunmögliche. Dies aber nur, weil der Deutsche sich gar nicht auf das FZA berufen kann, da er sich nicht gemäss FZA in der Schweiz aufhalte. Er verfügt weder über eine Arbeits- noch über eine Aufenthaltsbewilligung, weshalb gar kein echter Konflikt zwischen FZA und Schweizer Strafgesetz vorliegt und deren Verhältnis respektive ein möglicher Vorrang gar nicht zu prüfen sei.

Im Einklang mit EU-Recht

Auf einen Grundsatzentscheid verzichtete das Bundesgericht auch in einem kürzlich von ihm behandelten, aber anders gelagerten Fall. Es ging dabei um einen schwedisch-serbischen Doppelbürger, der im Kanton Zürich wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Er warf jemandem eine Flasche an den Kopf und bedrohte das Opfer mit dem Tod. Gegen den Täter wurde ein Landesverweis ausgesprochen, wogegen er beim Bundesgericht Beschwerde erhob. Gemäss dem kürzlich publizierten Urteil kann auch dieser Mann ausgeschafft werden. Die angenommene Ausschaffungsinitiative und deren Umsetzung haben zu einer klaren Verschärfung der Praxis geführt. Sein Vergehen sei ausserdem so schwer und die Rückfallgefahr so gross, dass dies auch nach Massstäben des Europäischen Gerichtshofes zulässig sei. Es bestehe auch hier kein wirklicher Konflikt zwischen Schweizer und EU-Recht.

Soziale Ordnung wird immer gestört

Der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft wäre es natürlich lieber gewesen, wenn das Bundesgericht einen Grundsatzentscheid zum Verhältnis von Schweizer Strafrecht und Freizügigkeitsabkommen gefällt und damit für mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten gesorgt hätte, sagt Mediensprecher Erich Wenzinger. Trotzdem könne die Oberstaatsanwaltschaft dem Bundesgerichtsurteil auch Positives abgewinnen. «Das Bundesgericht machte deutliche Hinweise, dass die Personenfreizügigkeit nicht per se vor einem Landesverweis schütze. Und dass eine Ausschaffung auch bei EU-Bürgern grundsätzlich bei jeder Straftat geprüft werden dürfe, da die soziale Ordnung in diesem Fall immer gestört werde.»

Eine Einschätzung, wie sich die beiden Urteile aus Lausanne auf den Fall des Kollbrunner Posträubers auswirken werden, will die Oberstaatsanwaltschaft nicht abgeben. Eine Beurteilung sei Sache des Obergerichts. Es werde aber interessant zu sehen sein, wie dieses nun mit dem jüngsten Urteil umgeht.

Urteil bis Ende März erwartet

Gemäss Mediensprecherin Andrea Schmidheiny sei das Obergericht grundsätzlich an die Rechtsauffassungen in Rückweisungsentscheiden des Bundesgerichts gebunden. Was dies für noch hängige Verfahren genau bedeute, lasse sich aber nicht vorwegnehmen, «sondern wird von einem Spruchkörper, welcher aus drei Personen besteht, entschieden werden müssen.» Laut Schmidheiny ist im Falle des Kollbrunner Posträubers mit einem Urteil bis Ende März 2019 zu rechnen. Eine Verhandlung werde nicht stattfinden, sondern das Verfahren schriftlich durchgeführt.

Urteile des Bundesgerichts: 6B_235/2018 (1.11.18) und 6B_1152/2017 (28.11.18)