Elma rechnet mit zwei Millionen Franken mehr Gewinn

Die Elma Gruppe hat in den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres den Bestellungseingang und die Nettoerlöse erhöht sowie den Unternehmensgewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Dies schreibt das Unternehmen mit Sitz in Wetzikon in einer Mitteilung.



Im weiterhin günstigen Marktumfeld habe sich der Geschäftsgang der Elma erfreulich entwickelt. Die Firma gehe aus heutiger Sicht davon aus, dass sie das Geschäftsjahr 2018 mit einem deutlich höheren Unternehmensgewinn von über 5 Millionen Franken abschliessen wird. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es laut Mitteilung 3 Millionen Franken.



Der vollständige Jahresabschluss und der Geschäftsbericht werden am 25. Februar veröffentlicht. Die Elma Electronic mit Sitz in Wetzikon ist ein international tätiger Schweizer Hersteller von Electronic Packaging-Produkten für die Elektronikindustrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 700 Mitarbeiter.