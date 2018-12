Virus legt Ustermer Stadtverwaltung lahm

Wegen eines Computervirus mussten am Mittwoch einzelne Datenserver der Stadtverwaltung abgeschaltet und in einen Sicherheitsbetrieb übergeführt werden, das schreibt die Stadt Uster in einer Medienmitteilung.

Das Virus erreichte die Stadt am Mittwochvormittag über ein E-Mail. Sowohl Verwaltungsmitarbeitende als auch auch die technischen Sicherheitsmassnahmen hätten ihn sofort erkannt und isoliert. Dennoch seien die gegenwärtig laufenden Wiederherstellungsarbeiten «zeitaufwändig und komplex», so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Zuerst nahm man offenbar an, dass die Daten schnell wieder verfügbar sein würden. Nun dauern die Wiederherstellungsarbeiten länger als erwartet. Datenmutationen seien deshalb nicht möglich, so die Stadt. Am Donnerstag und am Freitag sind davon einzelne Angebote der Einwohnerdienste, des Zivilstandsamtes und des Steueramtes betroffen. Am Montag soll dann alles wieder normal laufen.

Auf nächste Woche verschieben

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung, erst nächste Woche wieder Schalter-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Alternativ könne man auch den Online-Schalter auf www.uster.ch in Anspruch nehmen. Über die Hauptnummer der Stadtverwaltung (044 944 71 11) können die Ustermerinnen und Ustermer abklären, ob ein Dienst, den sie brauchen, heute und morgen verfügbar ist.

Vom «reduzierten Betrieb» seien ausschliesslich Dienste betroffen, bei denen zwingend auf Daten der Stadtverwaltung zurückgegriffen werden muss, schreibt die Stadt Uster. Das Virus tangiert die Heime und Spitex Uster nicht und auch die Notfallorganisationen funktionieren wie gewohnt.