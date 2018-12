Virus legt Stadtverwaltung teilweise lahm

Der Virus kam am Mittwoch über eine Blindbewerbung per E-Mail in die Stadtverwaltung Uster. Ein Doppelklick auf das Attachement reichte – und der Schaden war angerichtet. «Zum Glück gelang es uns, den Computer-Virus schnell zu identifizieren und zu isolieren», sagt Stadtschreiber Daniel Stein, «so konnten wir eine Verbreitung stoppen und verhindern, dass Daten blockiert werden.»