Türkisch für Anfänger

Geht man hierzulande türkisch essen, so tappt man – man muss es leider sagen – ziemlich schnell in eine Welt voller Klischees, Vorurteile und Leitkultur-Debatten. Das beginnt schon bei den Vorstellungen, die man sich vor dem Restaurantbesuch macht. Denn Hand aufs Herz, wer «türkisch Essen» hört, dem kommt zuerst «Döner» oder – falls er einen etwas ausdifferenzierteren Gaumen hat – bestenfalls «Börek», «Schisch Kebab» oder «Lahmacun» in den Sinn.