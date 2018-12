Spektakulärer Unfall auf der Dorfstrasse

In Rüti ereignete sich in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ein «spektakulärer» Selbstunfall. Das schreibt die Feuerwehr Rüti in einer Mitteilung. Demnach sei sie kurz vor drei Uhr zum Unfallort auf der Dorfstrasse ausgerückt.



Hier ereignete sich der Unfall. (Karte: Google Maps)

Dort hatte sich der Lenker eines Personenwagens einmal überschlagen und kam auf dem Dach in Fahrtrichtung Bahnhof zum Stillstand. Die Feuerwehr übernahm bei Ankunft am Einsatzort die Verkehrsregelung und führte den Verkehr mit einer einspurigen Umleitung über den Bahnhof. Dadurch sei der Verkehr während der Einsatzzeit von gut zwei Stunden leicht beeinträchtigt worden, so die Mitteilung weiter.

Der Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt, weitere Verkehrsteilnehmer waren keine involviert. Zusätzlich im Einsatz standen die Kantonspolizei Zürich sowie ein Abschleppdienst. Die Feuerwehr Rüti war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.