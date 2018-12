Neuer Gehweg für Fischenthal

Die Bushaltestelle Fistel in Fischenthal fristet ein einsames Dasein. Nur zehnmal pro Tag wird sie bedient. Fünfmal in Richtung Bauma, fünfmal in Richtung Rüti. Erst am Abend, dann wenn kein Zug mehr fährt, kommt die Linie 854 zum Einsatz.

Die geringe Nutzung bedeutet aber nicht, dass man die Haltestelle einfach sich selbst überlassen kann. Auch sie muss modernisiert und den neusten Anforderungen gerecht werden.

So liegt zurzeit auf der Gemeindeverwaltung Fischenthal ein Baugesuch auf, das den Ausbau jener Bushaltestelle betrifft. Die Station soll hindernisfrei werden. Zudem sollen im gleichen Zug eine neue Gehwegverbindung und eine Fussgängerschutzinsel entstehen.

Haltestellen werden verschoben

Wenn alles nach Plan verläuft, könnte bereits im Sommer 2019 gebaut werden. Nach dem Ausbau der Haltestelle in Richtung Bauma wird der Haltepunkt künftig so angeordnet sein, dass er überholbar ist. Dafür wird die Strasse vergrössert. Der Haltepunkt, an dem der Bus in Richtung Bauma hält, wird 60 Meter gen Norden geschoben, die gegenüberliegende Haltstelle verschiebt sich rund 80 Meter nördlich.

Damit der Weg zur östlichen Haltestelle für die Pendler sicherer wird, will der Kanton einen neuen Gehweg entlang des Fahrbahnrands der Tösstalstrasse bauen. Dieser soll sich von der Fistelstrasse bis zur Widenreitistrasse erstrecken. Dieser Weg soll eine Breite von 1.50 Meter haben.

610'000 Franken

Im Bereich der Widenreitistrasse gibt es bereits einen Fussgängerstreifen. Dieser hat aber keine Schutzinsel. Das soll sich mit den Bauarbeiten ändern. Allerdings müssen Fahrzeuge noch immer aus der Widenreitistrasse nach rechts in die Tösstalstrasse abbiegen können. Darum wird der Fussgängerübergang zirka zehn Meter südlich verschoben.

Die Mittelinsel selbst soll zwei Meter breit werden, so haben die Fahrzeuge auf beiden Seiten noch vier Meter Platz für die Durchfahrt. Sämtliche Kosten für die Neuerungen gehen zu Lasten des Kantons. Fasst man die Kostenpunkte für den Erwerb von Grund und Rechten, die Bau-und die Nebenarbeiten und die Technischen Arbeiten zusammen, belaufen sich die Kosten auf total 610'000 Franken.