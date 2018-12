Musikschule und Stadtjugendmusik spannen zusammen

Sie sollen für Teil der musikalischen Umrahmung sein, wenn im März die Illnau-Effretiker Kinderfasnacht steigt. Für einen gemeinsamen Auftritt im Festzelt beim Effi-Märt sollen die Schüler der Musikschule Alato das Gruppenspiel der Stadtjugendmusik Illnau-Effretikon ergänzen, das sich aktuell aus fünf Kindern und Jugendlichen zusammensetzt. «Bis zur Fasnacht hoffen wir, mehr zu sein», sagt Carles Peris, der musikalische Leiter des Gruppenspiels, der die Alato-Guggenmusik dirigiert.

«Guggenmusiktaugliche» Kinder

Ziel sei es, die Festivitäten mit einigen «fetzigen Stücken» zu bereichern. Vorgesehen sind Klassiker wie «Don’t worry – be happy», «He’s a pirate» oder «Probiers mal mit Gemütlichkeit». «Das Mitspielen als Gruppenerlebnis hat für die Kinder einen grossen Reiz», sagt Rebecca Hasler von der Musikschule Alato.

Das Problem: aktuell fehlen der Formation noch Musikanten. Deshalb wird nun die Werbetrommel gerührt. Mit einem Meldeformular und Mund-zu-Mund-Propaganda suchen die beiden Organisationen nach «guggentauglichen» Kindern. «Wir werden die Noten so auf das Niveau der Kinder anpassen, dass auch Anfänger mit dabei sein können. Alle sind bei uns willkommen», sagt Carles Peris.

Routine im Zusammenspiel

Die Zeit drängt. Noch vor Weihnachten soll die Alato-Guggenmusik stehen. Anmeldeschluss ist der 21. Dezember. Ab Ende Januar will das Ensemble mit dem Proben beginnen. Insgesamt organisieren die Musikschule und die Stadtjugendmusik im Rössli Illnau vier Proben.

Die Kinder sollten etwa zwei Jahre instrumentale Erfahrung und etwas Routine im Zusammenspiel mitbringen, so Martina Reichert, die Leiterin der Musikschule. Zudem könnten sie in einer Guggenmusik gut lernen aufeinander zu hören und sich abzustimmen. Der Fokus liege bei der Rekrutierung eindeutig auf Musikschülern, die Blas- und Schlaginstrumente beherrschen.

Die Proben der Alato-Guggenmusik finden an den Donnerstagen des 31. Januar, 21. und 28. Februar sowie am 7. März von 17.45 bis 18.45 Uhr im Restaurant Rössli in Illnau statt. Interessierte können sich unter info@ms-alato.ch melden. Der musikalische Leiter des Ensembles, Carles Peris, gibt unter info@carlesperis.com gerne Auskunft.

Monatliches Jammen



Ab kommendem März organisiert die Musikschule Alato einmal monatlich eine Jam-Session für Erwachsene. Dieses öffentliche Musizieren findet zum ersten Mal am Donnerstag, 14. März statt. Treffpunkt ist ein Zimmer der Musikschule an der Tagelswangerstrasse 8 in Effretikon statt. Die Musikschule Alato wird dabei sowohl die Noten als auch die musikalische Leitung zur Verfügung stellen.