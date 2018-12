Kunterbunte Preziosen im Atelier am Bach

Es wäre unscheinbar und etwas trostlos, das kleine Nebengebäude der ehemaligen Nähseiden- und Strumpffabrik Idewe, das zwischen Fleischdiscount und Bordell am Bach in Wetzikon steht - wenn da nicht die vielen roten Holztafeln an der Fassade hingen, auf denen handgeschriebene weisse Lettern leuchten: «Ausstellung» steht auf dem einen, «Folkart» und «naive Kunst» auf den anderen. Juan Cardozo muss sich ein wenig strecken, um eine weitere beschriftete Platte an die Wand zu hängen: Es ist jetzt «offen», sein Atelier, und Besuch ist herzlich willkommen.