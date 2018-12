Ein 500-Kalorien-Menü für den Erfolg

Qualitätsbewusste Schweizer Kunden

Bereits zwei Mal hat KFC versucht in der Schweiz Fuss zu fassen; zwei Mal hat es nicht geklappt. 2004 scheiterte der letzte Versuch, als die letzten zwei Filialen in der Romandie geschlossen wurden. Marco Schepers war damals noch nicht dabei, rechnet aber damit, dass sich Kentucky Fried Chicken dieses Mal in der Schweiz durchsetzen kann. «Schweizer Kunden sind sehr qualitätsbewusst, das passt zu uns.»

Der KFC Gründer Colonel Sanders habe damals ebenfalls auf Qualität gesetzt und tüftelte fast 28 Jahre lang an seinem Rezept, bis er zufrieden war, sagt Schepers. Angelehnt an die Schweiz nennt er Colonel Sanders wegen seiner Präzission auch «einen Uhrmacher für Hühnchen.» Um in den lokalen Restaurants auch Schweizer Qualität gewährleisten zu können, bezieht KFC viele Lebensmittel von Schweizer Anbietern. Die wichtigste Zutat, das Poulet – oder Hähnchen, wie es Schepers nennt – bezieht KFC weiterhin aus Holland.