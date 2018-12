Das würden die Leser den Gemeinden schenken

Die Bubiker sind etwas verzweifelt – und misstrauisch ihrem Gemeinderat gegenüber. An der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember wiesen sie deshalb das Budget 2019 an den Gemeinderat zurück. Bubikon muss mit einem Notbudget ins nächste Jahr starten (wir berichteten). Leser Peter P. Odermatt dürfte wohl auch an der Gemeindeversammlung gewesen sein. Er wünscht der Gemeinde Bubikon jedenfalls gute Gedanken, damit die miserable finanzielle Situation endlich in den Griff gekriegt werde.