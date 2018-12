Rentner fährt jetzt Elektromobil

«Ich bin enttäuscht von der Stadt Winterthur», sagt Otto Knöpfli. Grund dafür ist der neue Fahrplan. Die Haltestelle Mühle Hegi wird seit dem 9. Dezember nicht mehr bedient – sehr zum Ärger vieler Anwohner wie Otto Knöpfli. Kurz vor Mitternacht haben sie am Samstag das letzte Postauto dennoch gebührend verabschiedet. Nun müssen sie auf umliegende Linien ausweichen.

Guter Anschluss gestrichen

Vor rund drei Jahren ist Otto Knöpfli mit seiner Frau von Stein am Rhein nach Hegi gezogen, um näher bei seinem Enkel zu sein. «Uns war es wichtig, gut an den ÖV angeschlossen zu sein.» Er habe sich damals sehr darüber gefreut, eine Haltestelle gleich bei seiner Wohnung zu haben. «Ich bin nicht mehr so mobil», so der 80-Jährige. Für ihn ist es unverständlich, dass man den Postauto-Stopp in Hegi nun gestrichen hat. «Hier draussen wird viel gebaut und gleichzeitig werden die Anschlüsse weniger.» Otto Knöpfli empfindet das als Widerspruch. Ziel sei es doch gewesen, die Stadt besser zu vernetzen.

«Ich bin enttäuscht von der Stadt Winterthur.» Otto Knöpfli, Anwohner nahe der Haltestelle Mühle Hegi

Der Rentner ist Mitglied im Ortsverein Hegi-Hegifeld, der gegen den neuen Fahrplan eine Beschwerde eingereicht hatte – vergebens. «Die Verantwortlichen haben mir gesagt, ich werde wohl noch zur nächsten Bushaltestelle gehen können.» Ein paar hundert Meter sind für den Rentner aber kein Katzensprung. «Wenn ich mit Gepäck unterwegs bin, ist diese Strecke für mich kaum machbar.»

Neues Gefährt als Lösung

Otto Knöpfli fährt kein Auto mehr und ist somit auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Nun hat er sich etwas einfallen lassen. Der Hegemer flitzt jetzt mit einem Elektromobil durch die Gegend. Mit seinem «Kärreli» fährt er entweder zur nächsten Haltestelle der Linie 7 und nimmt von dort aus den Bus nach Winterthur, oder düst mit dem roten Gefährt direkt in die Stadt. «Es fährt bis zu 15 Kilometer pro Stunde. Mit einer vollen Batterie könnte ich etwa 70 Kilometer zurücklegen.» Das Elektromobil habe sogar einen kleinen Kofferraum, in dem er seine Einkäufe verstauen könne. Auch für frischen Fahrtwind ist gesorgt: «Im Sommer kann ich die Türen abmontieren und das gute Wetter geniessen.»