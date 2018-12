Parkplatzgebühren und Kündigungsfristen gaben zu reden

Am Montagabend stand im Oberstufenschulhaus Ebnet in Elsau die erste Gemeindeversammlung der fusionierten Schule Elsau-Schlatt an. Zugleich war es der Abschied der Steuerungsgruppe, die die Fusion umsetzte und auch als Übergangsbehörde fungierte, bis ab dem 1. Januar die im Herbst neu gewählte, siebenköpfige Schulpflege das Zepter übernimmt. Die Steuerungsgruppe hatte unter anderem das erste Budget ausgearbeitet und ebenso die neue Entschädigungs-, Gebühren- und Personalverordnung. Alle diese Geschäfte wurden am Montagabend von den 67 anwesenden Stimmbürgern mit grossem Mehr angenommen.