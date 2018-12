Neuerungen im Ustermer Abfallkalender

Neu unterstützt die Stadt Uster die Bauteilvermittlung Zürichsee, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Über www.btvz.ch kann die Ustermer Bevölkerung noch brauchbare Bauteile wie Türen oder Lavabos aus einem Abbruchobjekt oder einer renovationsbedürftigen Liegenschaft suchen oder anbieten. Somit landen diese nicht im Abfall, sondern können an interessierte Kundschaft weitergeleitet und von ihr weiterverwendet werden. So werden Ressourcen geschont, Deponien entlastet und der Lebenszyklus von Baumaterialien verlängert.

Projekt Raumpatenschaften

Mit dem Projekt «Raumpatenschaften» geht die Stadt Uster gegen Littering vor: Eine Raumpatenschaft wird in der Regel von einer Einzelperson oder einer Gruppe übernommen. Die Raumpaten verpflichten sich, für ein festgelegtes Gebiet zu sorgen und dort regelmässig den Abfall einzusammeln. Die Massnahme entlastet den städtischen Reinigungsdienst und dient dazu Littering zu reduzieren. Eine Anmeldung ist mit dem Formular im Entsorgungskalender oder über www.uster.ch/raumpatenschaft möglich.

Andere Abfuhrtage

Da Uster immer mehr Einwohner zählt, ist es laut einer Mitteilung der Stadt nicht mehr möglich, die Grünabfuhr in der ganzen Gemeinde am gleichen Wochentag – bisher montags – durchzuführen. Ab dem 1. Januar finden die Grüngutabfuhren folgendermassen statt: Kreis 1 am Freitag, Kreis 2 am Montag, Kreis 3 am Mittwoch, Kreis 4 am Donnerstag. Die Kehrichtabfuhr findet im Kreis 1 am Freitag, Kreis 2 am Montag, Kreis 3 am Mittwoch und Kreis 4 am Donnerstag statt.

Weitere Informationen sind auf der Website der Stadt Uster zu finden. (zo)