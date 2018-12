Neuer Gastgeber im Hinteregger Restaurant Grütli

Der Aussen- und Innenbereich des Restaurant Grütli in Hinteregg wurde in den letzten Wochen sanft renoviert und präsentiert sich in einem neuen Glanz. Zwei Stübli mit Sitz- und Tischgarnituren zu je 30 Plätzen entfalten eine heimelige Atmosphäre. «Dem Ambiente der 50er-Jahre haben wir neues Leben eingehaucht», sagt Gastgeber Gilles Moser. Ganz unerfahren im Gastgewerbe ist der 40-jährige Restaurant-Neueinsteiger nicht. Während rund 13 Jahren war er für die Bindella-Unternehmung tätig. «Diese Erfahrung fliesst auch in unser Restaurant mit ein», so Moser.