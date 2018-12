Klare Nacht lässt Temperaturen in den Keller rasseln

Im Flachland liegen die Frühwerte typischerweise zwischen -6 und -2 Grad, wie Meteo News am kalten Mittwochmorgen mitteilt. In den höheren Alpentälern gibt es durchwegs zweistellige Minuswerte. In La Brévine, Andermatt und Ulrichen sank das Quecksilber auf unter -20 Grad, in Samedan und am Ofenpass waren es sogar um -25 Grad.

Noch bedeutend kälter wurde es aber auf der Glattalp mit sibirischen -36,5 Grad. Es ist dies der Stand von 7.30 Uhr, kleine Veränderungen im Kommabereich seien in den nächsten paar Minuten durchaus noch möglich, erklärt Meteonews.