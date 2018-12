Illnau-Effretikons Gemeinderäte wollen am Steuerfuss festhalten

Dass sich die Budgetdebatte im Illnau-Effretiker Stadtparlament wie letztes Jahr wieder bis weit nach Mitternacht hinziehen würde, galt als unwahrscheinlich. Dieses Mal stand nur rund ein Drittel so viele Änderungsanträge auf der Tagesordnung, wie noch 2017. Nach knapp vier Stunden beendete der Grosse Gemeinderat gestern Abend seine letzte Sitzung in diesem Jahr und setzte den Steuerfuss gleichbleibend bei 113 Prozent fest. Insgesamt konnten die Gemeinderäte aus drei verschiedenen Steuerfuss-Anträgen auswählen. Die Diskussion darüber hatte es in sich.