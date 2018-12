«Ich empfinde eine richtige Hassliebe für meine Rolle»

Eine aufgebrachte Horde voller wütender Männer zieht mitten in der Nacht zielsicher mit brennenden Fackeln durch ein kleines Dorf in Graubünden, auf der Suche nach dem Entführer der neunjährigen Leoni. Vor dem Haus des Hauptverdächtigen macht die Meute halt, der Vater des verschwundenen Mädchens hält die Waffe im Anschlag, nimmt den vermeintlichen Kidnapper ins Visier und brüllt den Polizisten an, der ihm die Schussbahn blockiert.