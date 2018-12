Flirtet Gina Carla hier mit Jack Nicholson?

Ist er es oder nicht? Sebastian Köhler, Gina Carlas Manager und Ehemann, winkt ab. Beim Mann im Bild handle es sich nicht um Nicholson. «Vielmehr ist das Peter Gschwend, der ehemalige Betreiber der Wetziker Nudelfabrik.»

Gina Carla und er seien mit Gschwend befreundet und vor einigen Tagen bei ihm zum Abendessen eingeladen gewesen. «Wir hatten spontan die Idee, ein paar Fotos zu machen, auf denen Gschwend sich wie Nicholson zeigt.» Also habe er die Sonnenbrille angezogen, und diese Bilder seien dabei entstanden.

Nicht nur Zweifler

«Auf dem Schwarzweissen sieht er schon sehr ähnlich wie Nicholson aus», findet Köhler. Auf Youtube habe er nur jenes Bild gepostet, da seien auch die Fans eher darauf hereingefallen. Auf Facebook und Instgram meldeten sich mehr Zweifler.

Peter Gschwend selber hat die Nudelfabrik vor einiger Zeit aufgegeben und wohnt auch nicht mehr in Wetzikon. Er lebe aber weiterhin in der Region, sagt Köhler. Dass er aussieht wie Nicholson, habe vor allem Folgen, wenn er in die USA reise. «Die Leute flippen jeweils fast aus, hat er mir erzählt», sagt Köhler.