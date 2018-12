Der Pfäffiker Weihnachtsapéro wird wiederbelebt

Weihnachtszeit ist die Zeit der Familienfeste. Alljährlich trifft sich die Verwandtschaft um Weihnachten zu zelebrieren, ob bei einem ausgedehnten Essen oder bei Kaffee und Weihnachtsguetzli.

«Damit man das aushält», sagt Radi Bijelic vom Nova Theater, «beleben wir eine alte Tradition wieder: den Weihnachtsapéro.» Der Apéro an Heiligabend soll die Pfäffiker dieses Jahr wieder auf die Zeit der Besinnung einstimmen.

Soll wieder Tradition werden

Seinen Anfang nahm der Pfäffiker Weihnachtsapéro im ehemaligen Dante Pub. Nach der Schliessung des Pubs wurde allerdings auch der Apéro aufgegeben.

Nun lancieren drei Pfäffiker Institutionen den Anlass erneut: Der Verein Reeds Festival, die Gruppe Nostros – bestehend aus ehemaligen Dante-Angestellten – und das Nova Theater betreiben an Heiligabend je eine Bar im Nova Saal. Mit dem erklärten Ziel, dass der Apéro wieder eine alljährliche Tradition werden soll.

«Wir wollen zusammenarbeiten und so den Apéro wieder aufleben lassen.» Radi Bijelic vom Nova Theater

Drei Bars unter einem Dach – kann das funktionieren? Bijelic ist überzeugt vom Konzept: «Wir wollen zusammenarbeiten und so den Apéro wieder aufleben lassen.» Das Ziel sei, alle drei «Communities» im Nova zusammenzubringen. Und nebst dem Päffiker Partyvolk will Bijelic auch Ex-Pfäffiker anlocken, die beispielsweise für ein Familienfest in ihre Heimat zurückkehren.

Zusammen anstossen

Vor allem aber solle der Weihnachtsapéro ein Treffpunkt sein, wie Bijelic sagt, «um mit Arbeitskollegen nach dem Feierabend einen Glühwein zu trinken oder mit Freunden anzustossen.» Auf Facebook wird der Anlass als «feucht-fröhlicher» Start in die Weihnachtszeit angepriesen. «Es gibt was zu trinken», versichert Bijelic. Glühwein, Hot-Caipirinhas und Cüpli sollen dazu beitragen, «dass man die bevorstehenden Familienfeste unbeschadet übersteht», sagt Bijelic lachend.

Die «Vor-Familienfest-Party» mit DJ findet dabei nicht am Abend statt, sondern am Nachmittag. Ein Schelm, wer denkt, der ein oder andere würde anschliessend leicht torkelnd an den abendlichen Festlichkeiten auftauchen.

Der Weihnachtspéro findet am Montag, 24. Dezember, von 14 bis 18.30 Uhr im Nova Theater statt. Der Eintritt ist frei.