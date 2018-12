Andreas Caminada in der Fischenthaler «Blume»

Eine kurze Zeit lang hat es gut ausgesehen für die Fischenthaler «Blume¬». Stolz präsentierte der Gemeinderat die neuen, lange gesuchten Pächter für seinen Gasthof. Die Freude währte nicht lange, die Gemeinde ist vom Pachtvertrag zurückgetreten. Noch immer wird die «Blume» nur für Versammlungen oder Vereine geöffnet. Das warme Mahl bleibt aus.

Wir wünschen Fischenthal einen neuen Pächter. Einen Pächter, der die Türe weit öffnet, die Fischenthaler mit offenen Armen empfängt und ihnen wieder ein Ort der Zusammenkunft gibt. Seit der Einstellung des Blogs ProFischenthal wird auch nicht mehr jedes Geheimnis und jeder Skandal öffentlich gemacht und man könnte dann wieder wie früher am Stammtisch hinter vorgehaltener Hand tuscheln. Dorfkultur par Excellence. Es könnte wieder gejasst und gegessen werden. Die Fischenthaler hätten ihre zweite Stube wieder.

Weil Wünsche auch abenteuerlich sein dürfen, wünschen wir der «Blume» einen Pächter, der sich gewaschen hat. Andreas Caminada zum Beispiel. 19 Punkte, drei Sterne. Da würde plötzlich ein Kartoffel-Milleufeuille mit Mark und Kaviar auf der Speisekarte landen. Oder Kartoffelspoom mit Trüffel. Das wäre was. Die Leute würden von weither nach Fischenthal reisen um zu speisen.

Kochen könnte Caminada auch in Fischenthal.

Die Pacht der «Blume» dürfte auch deutlich günstiger sein als das Schloss Schauenstein in Fürstenau, in dem Caminada zurzeit kocht. So könnte er die Preise wiederum senken und auch dem Normalbürger den Zugang zu seinen kulinarischen Wunderwerken ermöglichen. Caminada hätte auch schon Erfahrung mit der Hotellerie, das würde den Fischenthaler Tourismus ankurbeln und der Jakobsweg oder die Skilifte wären plötzlich voller Feriengäste. «Pächter für Gasthof Blume gefunden: Caminada nimmt's in die Hand»: Diese Schlagzeile wünschen wir der Gemeinde.