Mysteriöser Sitzplatz-Besucher in Bäretswil

A.S. (Name der Redaktion bekannt) steckt in einem Wechselbad der Gefühle. Einerseits ist sie stinksauer, andererseits hat sie Angst. Grund dafür ist eine unbekannte Person, die seit ein paar Wochen um den Sitzplatz der vierköpfigen Familie aus Bäretswil herumschleiche.

«Es ist unheimlich.Wir sind sicher, dass da jemand ist, aber gesehen haben wir diese Person noch nie.» A.S. aus Bäretswil