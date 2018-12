Maradona als Ustermer Botschafter

Video: Youtube: Boca Presente

Nein, Uster sollte sich hier an süd(-ost)europäischen oder südamerikanischen Molochen orientieren. Dies nicht zuletzt deshalb, weil man in der auf den ersten Blick etwas reserviert wirkenden Aabach-Metropole stets mit einer gewissen Bewunderung nach Italien oder Argentinien zu schielen scheint. Ein paar Beispiele gefällig? Nicht wenige Ustermer legen sich italienische Pseudonyme zu, aus einem Bruno wird ein «Brunello», aus einem Patrick ein «Patricio». Und in den Momenten höchster Verstiegenheit wurde Uster, gemäss offiziellem Slogan «Wohnstadt am Wasser», auch schon zum «Venedig am Aabach». Last but not least ist da natürlich das Steakhouse Argentina, ein Fixstern am Gastro-Himmel und Inbegriff der Ustermer Gaucho-Begeisterung.

Eine Win-Win-Situation

Das Potenzial für südländische Begeisterungs-Eruptionen à la Neapel oder Buenos Aires, die für gewöhnlich nur der Fussball oder der Papst zu wecken vermag, ist in Uster also zweifellos vorhanden. Wenn da nur nicht dieses biedere Selbstverständnis als «Breitensportstadt» wäre, das etwa so sehr mit Urbanität vereinbar ist wie ein Turnerchränzli oder der Märtbalken.

Nein, will Uster wirklich zur Stadt werden, braucht es hier mehr blinde Leidenschaft, Fanatismus und ikonografischen Personenkult. Dafür aber müsste man sich hier erst ganz dem Fussball hingeben. Ein Schritt, der den Ustermern durch das Weihnachtsgeschenk Diego Maradona erleichtert werden soll. Diego Armando Maradona Franco – die personifizierte Irrationalität, der Grösste aller Zeiten. Der als Mensch tief gefallen ist und der sich seit längerem an den abenteuerlichsten Destinationen als Trainer versucht.