Gemeinderäte können zwischen drei Steuerfüssen wählen

Die Adventszeit ist die Zeit der Wünsche, der Geschenke und der Weihnachtsmärkte. Ein bisschen wie auf einem Markt könnte es am Mittwochabend auch im Illnau-Effretiker Stadthaussaal zu und her gehen. Wenn es an den 36 Gemeinderäten ist, den Steuerfuss fürs nächste Jahr festzulegen, können sie gleich aus drei Vorschlägen auswählen.