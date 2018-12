Das Leiden der Wetziker Parlamentarier

Man würde es nicht auf Anhieb denken. Aber die Wetziker Parlamentarier führen ein Dasein in Pein und Not. Ein klarer Befund, wenn man sich die Debatte um die Sanierung des Stadthaussaals anhört, in dem die Parlamentssitzungen jeweils abgehalten werden.

Der Stadtrat hat einen Posten von 150‘000 Franken im Budget eingestellt, der dort eine Lüftung, eine akustische Sanierung und den Ersatz des Mobiliars vorsieht. Und dieser Posten ist umstritten. Da stehen auf der einen Seite Bigi Obrist und Esther Schlatter mit ihrer GLP/AW-Fraktion. Sie wollen das Geld ganz streichen und gemahnen zu Verhältnismässigkeit.

Schwere Tische, verhedderte Stühle

Auf der anderen Seite steht etwa Barbara Spiess (SP), die grosse Not prophezeit, weil sich die Stühle zu sehr ineinander verkeilen. Was etwa, wenn eine parlamentarische Panik ausbräche? «Ich wüsste kaum, wie ich hier rauskommen soll.» Und mindestens ebenso schlimm: Die Tische sind wahnsinnig schwer. «Die kann man fast nicht lupfen», sagt Spiess. Also würden sie geschoben, was ein ganz fürchterliches Quietschen verursache. Die Folge: «Zahnschmerzen».

Stadtrat Henry Vettiger (SVP) kann darob nur lachen. Natürlich könne man über den Zustand von Tischen und Stühlen diskutieren. «Aber ich bin doch der Meinung, dass sie noch gut genug sind, dass die Parlamentarier daran ihr Geschäft verrichten können.» Ein Schelm, wer ihm beabsichtigte Zweideutigkeit unterstellt. Denn Vettiger will eigentlich auf etwas anderes hinaus: Die Akustik im Foyer sei ganz furchtbar, sagt er. «Da kriegt man Ohrenweh.» Erst Zahnschmerzen, jetzt auch noch Ohrenweh. Sie tragen ein schweres Kreuz, unsere Parlamentarier – und das alles im Dienste des Volkes. Vettiger will den Posten für die Akustik auf jeden Fall im Budget behalten.

«Mitem Hörgrät isches eh scheisse»

Bigi Obrist sieht das anders. «Bleiben wir doch bescheiden», sagt sie. Im Foyer stünden die Parlamentarier nun wirklich selten genug. Und die Stühle blieben manchmal hängen. Na und? «Dieser Budgetposten ist kein gutes Signal», sagt sie. Elmar Weilenmann (BDP) gestikuliert plötzlich dazwischen. «Ghörsch mi nöd?», fragt Obrist, worauf er ebenfalls kurz über die Akustik im Foyer schimpft. Obrist lakonisch: «Mitem Hörgrät isches eh scheisse det usse, gä.»

Vor lauter Hin-und-Her steht nun auch Stefan Lenz (FDP) auf und sagt, was er eigentlich immer sagt, um ein strittiges Thema zu verzögern. «Es braucht ein Gesamtkonzept.» Er vergisst allerdings, daraus einen Antrag zu formulieren, was am Ende dazu führt, dass die 40‘000 Franken für die Akustikverbesserung gesprochen werden, der Rest nicht. Das ist gut für die Ohren, aber schlecht für die Zähne.