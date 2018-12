Rütner Ruhe im Baulärm

Ein windiges Wochenende liegt hinter uns, das Sturmtief «Marielou» zog über das Land und rüttelte allenthalben an den Dachziegeln der Nation. Und ein solcher Wind, der bringt Veränderung. Auch für Rüti. Denn die Gemeinde wird in den nächsten Jahren stückweise ihr Antlitz verändern.

Am Montagabend entscheidet die Gemeindeversammlung über die baurechtliche Abgabe einer Wiese in der Waldau an die PackSys Global AG und an der Alpenstrasse soll ein Stückchen Land an die Migros verkauft werden. Am mittelfristigen Horizont wartet mit dem Gestaltungsplan Bandwies zudem ein millionenschweres Bauprojekt in der Pipeline, das unter anderem 140 neue Stuben in Rüti entstehen lässt.