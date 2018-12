Neuer Fraktionspräsident der Wetziker SVP

Stefan Kaufmann wird sein Amt des Fraktionspräsidenten der Wetziker SVP per 31. Dezember 2018 niederlegen. Die SVP-Fraktion habe an der Sitzung vom 6. Dezember Philipp Zopp zu seinem Nachfolger gewählt. Dies teilt Kaufmann in einer Mitteilung mit. Zopp werde das Amt per 1. Januar antreten. Er wünsche seinem Nachfolger viel Glück und Freude im neuen Amt.

Zopp ist Sekundarlehrer und ist 2009 der Jungen SVP Uri beigetreten. Seit 2017 ist er Mitglied der Wetziker SVP und wurde bei den vergangenen Behördenwahlen mit 2128 Stimmen in den grossen Gemeinderat gewählt.