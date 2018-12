Klimafonds vergibt 112'000 Franken

Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur hat insgesamt 112'000 Franken an drei Projekte vergeben: An eine Anti-Food-Waste-Software von Prognolite, an den Pilottest des platzsparenden Mietfahrzeugs Bicar und an Myblueplanet für die Entwicklung einer App, welche die Konsumenten anregt, sich klimaschonend zu verhalten.