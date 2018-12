Die Sicherheit ist jetzt das grosse Thema

Es herrsche wieder Normalbetrieb, sagt Hinwils Gemeindeschreiber Roger Winter. Zumindest einigermassen. «Wir müssen gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen.» In der Nacht auf Freitag stieg eine noch unbekannte Täterschaft in der Hinwiler Gemeindeverwaltung ein und zerstörte Mobiliar sowie Infrastruktur im Wert von über 100'000 Franken (wir berichteten). Am Freitag blieb die Verwaltung deswegen geschlossen, am Montag nahm sie ihren Betrieb wieder auf.