Der Turbenthaler Päcklisunntig – ein Erlebnis

Ganz so schlimm wie im Jahr zuvor war das Wetter am vergangenen Sonntag nicht: Petrus zeigte wohl ein ­wenig Altersmilde und schickte statt letztjährigen Pflotsch lediglich starken Wind und zeitweise Regen. Doch betrat man im Rundgang eines der Fach­geschäfte in Turbenthal, befand man sich augenblicklich in freundlicher Atmosphäre.

Süsses und Heisses zum Aufwärmen

Nur vor der EKZ Eltop AG, dem Fachgeschäft für moderne Elektroinstallationen, stand das Team draussen in der Kälte. Dies im Verbund mit der Konditorei Janz aus dem nahen Wila, bei der es dann dafür Süsses gab. Sonst aber erhielt man überall Ge­tränke und Naschereien. So ausgerüstet konnte man Gespräche mit Bekannten, die man unweigerlich traf, gleich doppelt geniessen. Wer das Kochen zu Hause weglassen wollte, ging in den Schlossberg-Fabrikladen, wo es draussen vor der Tür Marroni gab oder drinnen die Turbenthaler Männerriege einen Restaurationsbetrieb führte. Die gute Laune der Männer war im reichhaltigen Angebot inbegriffen.

Im Alltag ist man sich ­manchmal kaum bewusst, welche Einkaufsmöglichkeiten es in der eigenen Gemeinde gibt. So rief der Rundgang am Päcklisunntig tatsächlich auf ange­nehme Art diese Vielfalt ins ­Gedächtnis. Ausserdem wird man – anders als im Online-­Verkauf – in den Fach­geschäften bestens beraten. In den beiden Textil­geschäften ­Eskimo Textil AG und Schlossberg Boutique AG hatte das ­Verkaufspersonal denn auch auf jeden Fall reichlich zu tun.

Sonntagseinkauf wird geschätzt

Ruhiger ging es bei der Pfister Schreinerei und Küchenbau AG zu und her. Eine Küche oder ein Bad packt man schliesslich auch nicht so schnell in die Einkaufstasche. Eindrücklich vor Augen geführt wurden die technischen Fortschritte im Bereich der Unterhaltungselektronik im Radio- und Fernsehgeschäft Kellenberger, wo es ein kleines Radiomuseum gab.

In den drei örtlich bestens verankerten Fachgeschäften Drogerie Kasser, im Sportgeschäft Turbi Sport sowie im Schuhgeschäft Tiefenbacher Schuhe genossen die Menschen gerne die Möglichkeit des sonntäglichen Einkaufs. Und tatsächlich traf man auf dem Rundgang gleich viermal auf positive Veränderungen in Turbenthaler Geschäften. Renate Gutknecht