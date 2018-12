Auto kollidiert in Dürnten mit Velofahrerin

Am Montagmorgen um zirka 7 Uhr fuhr eine Fahrradlenkerin auf der Dürntner Tannägertenstrasse in Richtung Kreisel der Südumfahrung. Im Kreisel kollidierte ein unbekannter, dunkler Personenwagen mit der Velofahrerin. Vermutlich handelt es sich dabei um einen Mercedes SUV. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung mit.

Durch die Kollision wurde die Velofahrerin verletzt. Die Autolenkerin habe angehalten und habe sich mit der Velofahrerin unterhalte, so die Kantonspolizei. Ohne die Kontaktdaten auszutauschen, verliessen beide Beteiligten den Unfallort. Nun sucht die Polizei nach Personen, die Angaben zum Ereignis machen können. Diese werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil unter 044 938 30 10 in Verbindung zu setzen.