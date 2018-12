Umgestürztes Baugerüst, abgesagte Märkte und gesperrte Strassen

In der Nacht auf Sonntag dürften viele Menschen aus dem Schlaf gerissen worden sein: Starke Winde fegten übers Land und peitschten vielerorts den Regen an die Fensterscheiben.

Im Flachland wurden gemäss dem Wetterdienst Meteonews verbreitet Böenspitzen von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde (km/h) gemessen – in Le Bouveret VS am Genfersee gab es Böen mit 111 km/h. Gemäss SRF Meteo brachte in den Bergen ein Orkan Windspitzen bis zu 160 km/h.

Auf dem Hörnli wurden Orkanböen von 131 km/h gemessen.