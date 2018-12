Grosse Anteilnahme nach tödlichem Unfall

Abschiedsplakate von Kollegen, Plüschtiere und viele Kerzen wurden in den vergangenen Tagen am Gartenzaun direkt neben dem Fussgängerstreifen auf der Illnauerstrasse hingelegt. Die Anteilnahme nach dem tödlichen Unfall am vergangenen Dienstagmittag in Effretikon ist riesig.

Ein 10-jähriger Junge wollte auf dem Trottinett den Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde er von einem Lastwagen erfasst, der beim Kreisel rechts in die Brandriedstrasse einbog. Der Junge zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verstarb in der Folge auf der Unfallstelle.