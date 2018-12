Elektroverteiler in Nänikon umgeblasen

In Nänikon wurde in der Nacht auf Montag ein Elektroverteiler auf einer Baustelle an der Zürichstrasse vom Sturm umgeblasen. In der Zwischenzeit wurde die Installation wieder aufgestellt.

In Wetzikon wurde am Sonntagmittag ein Baugerüst an der Tösstalstrasse umgewindet. Teile des Gerüsts wurden dabei auf der Strasse verteilt und mussten weggeräumt werden.