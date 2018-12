«Eine sichere Durchführung war unmöglich»

Das Weihnachtsdorf im Ustermer Stadtpark kommt bei der Bevölkerung an. Am Samstag schlenderten viele Besucher an den dekorierten Markthütten und –ständen vorbei oder drehten auf der Eisbahn «Uster on Ice» ihre Runden. «Ein Erfolg für die Händler und für die Stadt Uster», sagt Andreas Baumgartner, Kommandant der Stadtpolizei Uster, gegenüber Züriost. Am frühen Sonntagmorgen bot sich ihm dann – zurückzuführen auf die stürmische Nacht – ein total anderes Bild.