Der Samichlaus-Express fuhr durchs Oberland

Kinder machten sich dieses Wochenende gemeinsam mit ihren Eltern in einem Dampfzug auf den Weg, um nach dem Samichlaus zu suchen. Kaum stieg er in die auf Samichlaus-Express getaufte Komposition ein, erzählte er den Kindern Geschichten. Ausserdem mussten die Kinder in der Zugfahrt nach Bauma nach den entlaufenen Eseln Ausschau halten. Denn wie der Samichlaus erzählte, erschraken die Esel, als der Dampfzug im Bahnhof Bäretswil einfuhr, und liefen in den Wald davon.