6000 Kilometer mit dem Zug durch Russland

Der Moskauer Bahnhof Jaroslavl fungiert als Ausgangspunkt für lange Reisen in den Osten. Auch die berühmte Transsibirische Eisenbahn, die bis nach Wladiwostok fährt, startet von hier. Meinem Zug ist sogar ein nordkoranischer Wagen mit Ziel Pjöngjang angehängt. Einen Wagen weiter befindet sich mein Bettplatz, wo die 45-tägige Reise durch Russland seinen Anfang nimmt.

Das Leben im Zug

In den Zügen der russischen Bahn (RZD) gibt es grundsätzlich drei Klassen. Klasse Eins und Zwei sind mit Kabinen à zwei bzw. vier Betten ausgestattet. In der günstigen dritten Klasse hingegen sind die Schlafplätze offen im gesamten Wagen verteilt. Auch hier befinden sich die meisten Betten in Viererkabinen (jedoch ohne Tür), haben dieselbe Grösse und sind mit bequemen Rollmatratzen ausgestattet.

Der Vorteil der dritten Klasse ist, dass man auf den langen Fahrten einfach mit den Mitreisenden ins Gespräch kommt. Das mitgebrachte Essen wird oft mit den benachbarten Reisenden geteilt, seien es Früchte vom heimischen Garten, Tee oder gebratene Fische. Teewasser gibt es umsonst an der Wagenspitze.

Der Zug fährt in gemächlichem Tempo durch die Taiga. Zwischen grösseren sibirischen Städte liegen oft über 20 Stunden Fahrt. An Provinzbahnhöfen gibt es manchmal längere Stopps, so dass man sich die Füsse vertreten kann.

Seen, Berge, Weiten

Es lohnt sich, für eine Zufgahrt durch Russland genügend Zeit einzuplanen und spontan zu reisen. Denn es gibt einiges zu sehen.

Im Ural in der Umgebung von Jekaterinburg und Tscheljabinsk befinden sich beispielsweise zahlreiche malerische Dörfer mit glasklare Seen, wo man im Sommer bestens baden und wandern kann. Das Uralgebirge ist den Schweizer Voralpen nicht unähnlich.

In Sibirien schliesslich erlebt man Weiten, wie sie bei uns unvorstellbar sind. Endlose Wälder und kleine Dörfer rauschen vorbei. Besonders sehenswert sind die eindrücklichen Felsformationen «Stolby» in der Nähe Krasnojarks. Einige können bestiegen werden, was durch einen weiten Blick über die Taiga belohnt wird.

Mit dem Baikal-See passiert man auch den grössten Süsswassersee der Erde und fährt auf dem Weg nach Ulan-Ude mit dem Zug ein gutes Stück seinen Ufern entlang. Hier lohnt sich ein längerer Aufenthalt um beispielsweise die malerische Insel Olchon zu erkunden und einmal in den selbst im Hochsommer kühlen See zu springen.

Ein Gaumenschmaus

Bis zum Baikal-See ist man geografisch bereits tief in Asien angelangt, doch die russische Kultur lässt einen noch immer wie in Europa fühlen. Die üppigen fleischlastige Hauptsspeisen und Suppen, die typischen Salate und Desserts lassen westeuropäische Speisen kaum vermissen.

Es kann auch vorkommen, das man spontan zu jemandem nach Hause zum Essen eingeladen wird. Wer einmal hausgemachte Okroschka (eine kalte Suppe) oder Erdbeer-Pirogge gegessen hat, wird die russische Küche für immer in sein Herz schliessen.

Von wegen kalt und grau

Viele russischen Städte sind enorm sehenswert. So Jekaterinburg, an der Grenze zu Asien. Eine interessante Mischung aus alt und neu bestimmt das Stadtbild. Viele Parks und Strassen laden zum flanieren ein. Im Sommer ist es hier heisser als in der Schweiz.

Omsk bietet zahlreiche historische Gebäude, die oft grüne Kuppeln aufweisen, eine riesige orthoxe Krirche und eine Vielzahl an Bars und Restaurants. In Krasnojarsk und Irkutsk kann man in den Stadtzentren viele alte Holzhäuser bestaunen und fühlt sich wirklich wie tief in Sibirien. Durch Krasnojarsk fliesst der enorm breite Jenissei, einer der längsten Flüsse des Planeten. Seine autofreien Inseln sind durch Brücken mit dem Festland verbunden und ein Paradies für Velofahrer.

Je näher man der Mongolei kommt, desto mehr sind auch buddhistische Einflüsse erkennbar. Vor allem in und um Ulan-Ude stehen bunte Tempelanlagen. Viele Städte und Dörfer vereinen Gebäude aus der Zarenzeit, pompöse Kirchen, sowjetische Baustile und moderne Hochhäuser.

Klischees vergessen

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Menschen gar nicht dem Klischee-Bild entsprechen das man vielleicht in Westeuropa von den Russen hat. Selten habe ich so freundliche, hilfsbereite und herzliche Menschen getroffen wie in Russland. Kleine Russisch-Kenntnissen und Offenheit tragen zu gutem Gelingen bei.

Moskau-Ulan-Ude

Fahrzeit insgesamt: ca. 94 Stunden

Zugkosten: ca. CHF 170 (3. Klasse)

Aufenthalt in Jekaterinburg, Miass, Omsk, Krasnojarsk, Irkutsk

Eine Zugreise durch Russland kann spontan und auf eigene Faust unternommen werden. Russische Grundkenntnisse sind von Vorteil. Tickets gibts Online (Homepage der Russischen Bahn auch auf Englisch) oder am Schalter, auch kurzfristige Käufe sind problemlos möglich.