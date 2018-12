Wind wirbelt mit 113 km/h übers Hörnli

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, erreichte in der vergangenen Nachte eine markante Kaltfront die Schweiz. Dabei gab es kräftige Niederschläge mit Gewittern. Auffällig war aber insbesondere der starke bis stürmische Südwest- bis Westwind. Im Flachland wurden verbreitet Böen von 80 bis 90 Stundenkilometern erreicht. Auf dem Hörnli wurden Spitzengeschwindigkeiten von 113 km/h gemessen.

Orkan auf dem Hörnli?

In der Nacht auf Sonntag und am Sonntag können dann die Windspitzen sogar noch etwas höher liegen als jene in der vergangenen Nacht, wie es in der Mitteilung heisst. Somit könnten auf dem Hörnli Orkanböen möglich sein. Diese wären gemäss Definition bei rund 118 km/h erreicht.