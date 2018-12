Tierheim Strubeli darf vergrössern

Nach der Begrüssung durch Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto (CVP) ging es an der Volketswiler Gemeindeversammlung am Freitagabend Schlag auf Schlag. Das Budget der Politischen Gemeinde stand zuoberst auf der Traktandenliste. Es wurde bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 38 Prozent einstimmig genehmigt, nachdem Pinto auf einzelne Punkt eingegangen war und die Neuerungen, die das neue Rechnungsmodell HRM2 mit sich brachten, erläutert hatte.

«Würde bei der Berechnung der Steuerkraft pro Einwohner auch die Stadt Zürich berücksichtigt, wäre die Differenz noch grösser.»

Jean-Philippe Pinto (CVP), Gemeindepräsident Volketswil

Zur Transparenz trägt HRM2 seiner Meinung nach nicht viel bei. Dass es bezüglich Abgrenzung des Ressourcenausgleichs, der im ganzen Kanton für Verwirrung sorgte, nicht lange Bestand haben werde, zeichne sich ab. Ein Nachteil vom HRM2 sei auch, dass das Budget 2019 nicht mit den Budgets und den Rechnungen der vergangenen Jahre vergleichbar sei, so Pinto.

Minus statt Plus

Das ursprüngliche Budget sah vor, dass bei einem Ertrag von 58,350 Millionen und einem Aufwand von 58,123 Millionen Franken ein Überschuss von 228'000 Franken resultierte. Angepasst an das neue Rechnungsmodell ergab sich ein Ertrag von 58,445 Millionen und ein Aufwand von 59,454 Millionen Franken und somit ein Minus von rund einer Million Franken.

Dass es um die Finanzen in Volketswil nicht allzu rosig aussieht, ist ein offenes Geheimnis. Schon zweimal wurde in den letzten Jahren der Steuerfuss erhöht. Laut Pinto ist die Steuerkraft pro Einwohner ein Problem. Diese liege mit 3136 Franken deutlich unter dem kantonalen Mittel von 3769 Franken. «Würde bei der Berechnung der Steuerkraft pro Einwohner auch die Stadt Zürich berücksichtigt, wäre die Differenz noch grösser», sagte Pinto.

Schule mit positivem Abschluss

Beim Budget 2019 der Schulgemeinde, welches vom Präsidenten Yves Krismer (FDP) kurz beleuchtet und von Finanzvorsteher Raphael Banti (BDP) vorgestellt wurde, hatte das neue Rechnungsmodell ähnliche Auswirkungen wie bei der Politischen Gemeinde. Allerdings mit dem Unterschied, dass das Budget der Schulgemeinde immer noch mit einem Überschuss abschliesst. Beim bereinigten Budget stehen der Ertrag von 44,166 Millionen Franken einem Aufwand von 43,659 Millionen Franken gegenüber, was einen Überschuss von rund 500'000 Franken ergibt.

«Das Tierheim befindet sich in der Landwirtschaftszone, wo es eigentlich nicht hingehört.»

Regina Arter (SVP), Hochbauvorsteherin Volketswil

Ein Votant wollte wissen, ob das hohe Eigenkapital der Schule in Höhe von rund 35 Millionen Franken nicht durch eine Anpassung des Steuerfusses reduziert werden sollte. Krismer lehnte dies mit der Begründung ab, dass bei den Schulliegenschaften ein hoher Sanierungsbedarf bestehe und das Geld dafür gebraucht werde. Die Investitionsrechnung weist denn auch bis ins Jahr 2022 Investitionen von knapp 29 Millionen Franken aus. Ein weiterer Kostenfaktor sind die steigenden Schülerzahlen. Sie steigen in Volketswil nicht wie im Kantonsdurchschnitt jährlich um 1 Prozent, sondern um 1,25 Prozent. «Wir brauchen schon bald zwei neue Kindergärten und weitere Schulräume», sagte Krismer. Das Budget 2019 und der gleichbleibende Steuerfuss von 65 Prozent wurden einstimmig genehmigt.

Platz für Hundeschule

Ebenfalls genehmigt wurde der private Gestaltungsplan «Tierheim Strubeli». Vorgestellt wurde das Projekt von der Hochbauvorsteherin Regina Arter (SVP).

Betrieben wird das Tierheim von der Stiftung Tierschutz Uster und es befindet sich in der Landwirtschaftszone, wo es eigentlich nicht hingehöre, sagt Arter. Die Hundeschule musste im Richtplan verankert werden, was zu Verzögerungen geführt habe. Mit dem Gestaltungsplan würden einerseits die planungs- und baurechtlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb geschaffen, andererseits werde eine Erweiterung des Hundeheims um einen Anbau ermöglicht sowie Platz für eine Hundeschule geschaffen, so Arter. Zwei Fragen aus dem Publikum wurden ihr gestellt: «Gibt es nur einen Erweiterungsbau?» Die Frage wurde mit Ja beantwortet. «Werden grössere Flächen versiegelt?» Diese Frage konnte nicht abschliessend beantwortet werden. Es gebe dafür gesetzliche Regelungen, das grössere Flächen versiegelt würden, sei nicht anzunehmen, so Arter.